Oud-leerlingen VTI winnen prijs ‘Beste Bachelorproef’ aan Thomas More Marc Ceulemans

28 november 2018

Met trots kondigt de directie van het VTI van Kontich aan dat twee van hun oud-leerlingen, Floris Vernieuwe van 6 Elektromechanica 2015 en Gert-Jan De Wolf van 6 Industriële Wetenschappen 2015, aan de Thomas More hogeschool de prijs voor de Beste Bachelorproef 2017-2018 wonnen. Floris won in de richting Elektromechanica-automatisering en Gert-Jan in de Ontwerp- en productietechnologie.