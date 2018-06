Oprichtster BIN De Reep op Open Vld-lijst 22 juni 2018

03u01 0

Nadat ze eerder al enkele bekende koppen konden strikken, heeft Open Vld nu ook Sophie Baeckelmans kunnen overtuigen om zich achter hun programma te scharen.





Baeckelmans is de oprichtster van het buurtinformatienetwerk (BIN) in de wijk De Reep. Tot nu het eerste en nog steeds het enige BIN in Kontich.





De nieuwe kandidate werd ook bekend als een van de bedenkers van de hervorming van het inschrijvingssysteem in het Sint- Ritacollege. Daardoor moeten ouders niet langer dagenlang kamperen aan de school.





"Sophie is iemand die bewezen heeft dat ze onze partijslogan 'Gewoon doen' in praktijk heeft omgezet en volledig achter het thema veiligheid staat, een van onze prioriteiten. Daarom zal zij een prominente plaats krijgen op de lijst", zegt lijsttrekker Luc Abrams.





Daarnaast bevestigt het Open Vld-bestuur dat de zetelende gemeenteraadsleden zich opnieuw kandidaat stellen. Het gaat om Wim Claes, voorzitter van K. Kontich FC, Karel Van Elshocht, gewezen voorzitter V.D.P. Sport en Oswald Vansintejan Voorzitter van de Middenstandsvereniging VANK.





(CML)