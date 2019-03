Oppositieraadslid en burgemeester op ramkoers door lekkend dak in nieuwe raadszaal Marc Ceulemans

21 maart 2019

12u00 0 Kontich CD&V-fractievoorzitter Luc Blommaerts begrijpt de reactie van burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) niet. Blommaerts had een persbericht verstuurd over het lek in de koepel van de nieuwe raadzaal op het gemeentehuis. De burgemeester reageerde met onbegrip.

“Luc Blommaerts die zelf burgemeester is geweest, zou beter eerst zijn dossiers nalezen, vooraleer naar de pers te stappen”, zei burgemeester Seldeslachts nadat het nieuws over het lekkende dak in de raadszaal bekend raakte.

“Ik vind het onbegrijpelijk en bijna verontrustend dat een burgemeester het feit bekritiseert dat een gemeenteraadslid informatie aan de burger verstrekt. Dit is essentieel in een democratie. Het vernieuwde gemeentehuis vertoont veel mankementen. Het moet worden opgevolgd dat dit goed in orde komt. Het gaat over veel belastinggeld, we zitten al aan 7,5 miljoen. N-VA maakt er een goednieuwsshow van, maar dat is het zeker niet. Daarom vind ik het mijn democratische plicht om de mensen in te lichten”, aldus Luc Blommaerts.