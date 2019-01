Oppositie: “beleidsnota vaag en mist ambitie” Marc Ceulemans

24 januari 2019

Dat de nieuwe meerderheid (N-VA, Open Vld) de voorstelling van de beleidsnota – eerder verschenen in deze krant - beperkte tot 2,5 pagina’s en meestal bestaat uit intenties, zint de oppositie niet.

“Wij hadden gehoopt op een ambitieuzer plan met meer concrete plannen. Vaak lezen we in de tekst: we bekijken, we ijveren, we dringen aan, we zetten in, we trachten...”, aldus raadslid Luc Blommaerts (CD&V) die met een aantal vragen blijft zitten. “Zoals, wat wordt er bedoeld met het aantrekkelijker maken van de centrumpleinen? Is dit een volledige heraanleg of een zachte renovatie? Wat met herberg De Ploeg op het Sint-Jansplein? Wat betekent een vernieuwend cultuurbeleid? Dit moet in een beleidsnota toch omschreven worden. Over welzijn nog geen drie zinnen. Over ruimtelijke ordening, staat er niets. Dit zou toch een belangrijk onderwerp moeten zijn. Voor Waarloos zijn er wel concrete plannen”, analyseerde Luc Blommaerts de beleidsnota.

Volgens raadslid Veerle Van Dyck (Dorpslijst Sander) is het bestuursakkoord een ontgoocheling dat ambitie mist.

“Over de thema’s duurzaamheid, klimaat en natuur is nergens iets te bespeuren. Ook niet over ruimtelijke ordening en woonbeleid. Over Kontich-Kazerne valt er niets te lezen en Waarloos wordt gereduceerd tot de invulling van het woonuitbreidingsgebied achter de kerk. Er is een resolute keuze voor de auto met nieuwe wegen en meer parking in het centrum. Meer auto’s zullen het centrum niet aangenamer maken.

Terwijl over veiligheid wordt gedetailleerd gesproken over ANPR-camera’s, wordt welzijn- en seniorenbeleid beperkt tot enkele opsommingen. Wat ons vooral opvalt is dat er heel veel plannen worden verder gezet en afgewerkt. Zoals de uitbereiding van het Altenapark, heraanleg Oude Spoorwegberm, invulling van het centrum van Waarloos, verdere uitvoering van het hemelwaterplan en de heraanleg van het Stationsplein. Uiteraard kunnen wij dit alleen maar toejuichten”, zegt Veerle Van Dyck.

“We hebben bewust gekozen om de beleidsnota voorlopig algemeen te houden. Het is een aanzet tot een gedetailleerd beleidsplan voor de opmaak van een Beheer- & Beleidscyclus met financiële gegevens dat in de loop van dit jaar nog aan de gemeenteraad wordt voorgelegd”, weerlegt schepen van Communicatie Luc Abrams (Open Vld) de kritiek van de oppositie.