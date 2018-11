Opnieuw en Co begrijpt verwarring rond ‘wintermarkt’ Marc Ceulemans

15 november 2018

Naar aanleiding van reacties op sociale media over het gebruik van het woord ‘wintermarkt’ in de plaats ‘kerstmarkt’, begrijpt Opnieuw en Co dat die term voor verwarring kan zorgen.

“Maar we hebben voor de naamsverandering gekozen omdat we een breder publiek willen aanspreken en omdat we naast kerstspulletjes ook veel algemeen wintermateriaal verkopen op die dag”, luidt het. De kerst- of wintermarkt vindt plaats op 24 november in alle filialen van de kringloopwinkel.