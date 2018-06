Open Vld zet familie Huypens in de bloemetjes bij 2.550ste bezoek 20 juni 2018

De teams van Open Vld die een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen startten methuisbezoeken, zetten de bewoners van hun 2.550ste bezoek in de bloemen. De eer ging naar de familie Huypens - Elselé uit de Beeklaan in Kontich - Kazerne. Ze kregen een ruiker bloemen én een doosje pralines. Bijna 8 maanden al brengen teams van Open Vld een bezoek aan bewoners. "De vriendelijkheid waarmee we ontvangen worden, is opvallend. Maar ook de erg zinvolle inbreng van het overgrote deel van de inwoners", zegt lijsttrekker Luc Abrams.





(CML)