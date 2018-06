Open Vld zet bekende gezichten op lijst 29 juni 2018

Open Vld heeft opnieuw twee gekende kandidaten kunnen overtuigen voor haar lijstvorming.





De uit Bosnië afkomstige Mirela Linssen-Pocrnja (37) is de schoondochter van wijlen Tony Linssen, bekend van de jaarlijkse oldtimer-memorial op midzomerzondag. "Samen met haar echtgenoot Dirk baatte Mirela het tankstation aan de Edegemsesteenweg uit. Door de invoering van het VIVO-verkeerscirculatieplan én de langdurige werken in de Edegemsesteenweg waren zij na 26 jaar genoodzaakt om de pompen droog te leggen", zegt lijsttrekker Luc Abrams





Naast deze activiteit geniet Mirela bekendheid vanwege haar nagelstudio die ze in hetzelfde gebouw uitbaat.





"Met Sandra Van Bosch (44) haalt onze partij één brok energie in huis", aldus Luc Abrams. Sandra is mama van drie schoolgaande kinderen en tennist, voetbalt en volleybalt respectievelijk bij VDP en Komart. "Naast al deze sportieve en familiale bezigheden, werkt Sandra nog bij een Kontichse groothandel in bloemen. Een bezige bij en dus iemand die thuishoort bij de liberalen", aldus Abrams, die de partij in oktober naar zetelwinst wil loodsen. (CML)