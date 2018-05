Open Vld wil site rond Berkenhof verder uitbreiden 24 mei 2018

02u54 0 Kontich Tom Vandewalle, coördinator van de Dorpsraad van Waarloos en kandidaat voor Open Vld bij de gemeenteraadsverkiezingen, wil de site rond het Berkenhof verder uitbreiden en nuttig invullen.

Naast het Berkenhof staan daar ook het chalet van Swa Campaert en het terrein van de veteranen. Ook de jeugd, zoals de Chiro en tal van sportclubs, ontmoet elkaar in het jeugdhuis Den Trap.





"Naast het voetbalterrein ligt een braakliggende zone die in handen is van een projectontwikkelaar. Maar door de afbakening van het grootstedelijk gebied - waar Waarloos buiten valt - is de kans zo goed als nihil dat er ooit zal verkaveld worden. Dit moet de gemeente in staat stellen om in onderhandeling te treden met de ontwikkelaar.





Fietsdoorsteek

Een deel van het perceel kan ingericht worden als bijkomende parking voor de activiteiten op de Berkenhof-site, de bezoekers van de 44 assistentiewoningen die in aanbouw zijn en de horecazaken in het dorp", vindt Tom Vandewalle.





"Daarnaast is er de mogelijkheid om een fietsdoorsteek te voorzien zodat fietsers het smalste deel van de Ferdinand Maesstraat kunnen ontwijken (hoofdstraat) zonder een grote omweg te maken."Voor Open Vld moet het groene karakter van het terrein wel behouden blijven. Met de verenigingen dient er overlegd te worden gepleegd over andere accommodaties die er kunnen voorzien worden. Indien Open Vld na de verkiezingen deel uitmaakt van het gemeentebestuur, zal zij het project verder gestalte geven. (CML)