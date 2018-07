Open Vld wil schaatspiste opnieuw in gemeentepark 19 juli 2018

02u30 0

Met heel wat sportievelingen op haar lijst, trekt Open Vld met een rijk gevuld sportprogramma naar de verkiezingen. Een van de voornaamste actiepunten is het opnieuw verplaatsen van de schaatspiste van het Gemeenteplein naar het gemeentepark. "Enerzijds voor de gezelligheid maar ook om voldoende parkeerplaatsen te voorzien tijdens de kerstshopping", zegt lijsttrekker Luc Abrams.





"De kampioenenviering en 'Kontich Zingt' hebben dringend een opfrisbeurt nodig. De bestaande sportinfrastructuur is verouderd én barst uit haar voegen", meent Abrams.





Open Vld wil onderzoeken of de zaalcapaciteit niet kan uitgebreid worden door ruimte te zoeken voor nieuwe sportinfrastructuur of het uitbreiden van de bestaande sporthal.





Gemeenteraadslid Wim Claes pleit ervoor om de inkom van K. Kontich FC te verplaatsen naar de site van het sportcentrum De Nachtegaal. De parking aan het voetbalveld wordt te klein en bovendien te smal en te donker, waardoor het gevaarlijk is om te parkeren. (CML)