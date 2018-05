Open Vld wil ondergrondse parking in centrum 04 mei 2018

Als Open Vld na de verkiezingen deel uitmaakt van de meerderheid, wil de partij zo snel mogelijk een onderzoek starten naar de mogelijkheid om een ondergrondse parking in het centrum te laten aanleggen. "In eerste instantie kijken wij naar het Sint-Martinusplein, het Sint-Jansplein en het Gemeenteplein", klinkt het.





Voor de middenstand is er een groot tekort aan parkings in het centrum. De huidige bestuursmeerderheid (N-VA - Dorpslijst Sander) heeft plannen om een parking aan de leggen in de Spoorwegstraat voor langparkeerders. De afstand tussen de spoorwegstraat en het centrum bedraagt 800 meter.





"Als men van de randparking een succes wil maken, dient men consequent te kijken op het gebruik van de blauwe schijf in de dorpskern. Om dat toezicht te verhogen pleitten wij al eerder voor het gebruik van modernere technologieën, zoals nummerplaatherkenning en 'shop & go'-sensoren", aldus Open Vld.





De partij wil dat het parkeren gratis blijft. (CML)