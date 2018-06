Open Vld wil meer steun voor handelaars in centrum 19 juni 2018

02u54 0

Door de vele baanwinkels en supermarkten, vooral langs de N1, krijgen de handelaars in Kontich het steeds moeilijker. Daarom wil Open Vld dat er meer parkeerplaatsen komen in het centrum. Een ondergrondse parking en het stimuleren van rotatieparkeren zijn ingrepen die volgens de liberalen de meeste parkeerproblemen oplossen. Kort parkeren tot maximaal 3 uur moet gratis blijven. In overleg met de handelaars wil Open Vld ook de Mechelsesteenweg, een van de winkelstraten bij uitstek, aantrekkelijker maken. Het verbreden van de voetpaden is een van de suggesties. Daarnaast wil de partij een vestigingspremie voor nieuwe handelaars of een gedeeltelijke terugbetaling van de onroerende voorheffing. Het invoeren van de actie 'Kontich Zaait', naar het voorbeeld van Kortrijk, dient ervoor dat langdurig leegstaande panden goedkoop aangeboden worden.





De schepen van Middenstand moet een belangrijke rol krijgen in het actief promoten van de plaatselijke handelaars, door onder meer het uitgeven van een folder met een uitgebreid winkelaanbod. (CML)