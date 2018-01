Open Vld vraagt onderzoek naar verkeersproblemen in Korte Keizershoek 02u44 0

Tijdens hun bezoeken aan bewoners, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen, kregen de leden van op Open Vld heel wat opmerkingen over de verkeerssituatie in de Korte Keizershoek. "De wens om opnieuw dubbel richtingsverkeer in te voeren, kwam sterk naar boven", zegt fractievoorzitter Wim Claes. "Door het enkelrichtingsverkeer ontstaat er tijdens de avondspits een grote verkeersdrukte. De file strekt zich uit tot aan het kruispunt met de Drabstraat. En buiten de spitsuren is de Korte Keizershoek een racebaan geworden", vernamane de liberalen bij de bewoners.





Open Vld zal dit onderwerp tijdens de gemeenteraad van komende maandag voorleggen en vragen om een degelijk onderzoek te laten uitvoeren naar het verkeersprobleem. (CML)