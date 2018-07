Open Vld strikt twee leerkrachten 07 juli 2018

02u32 0 Kontich Met Caroline Lodewyckx en Tom Mariën stelt Open Vld opnieuw twee bekende Kontichse gezichten voor.

Caroline Lodewyckx (53) is naast haar activiteiten in diverse Kontichse sportverenigingen bij iedereen bekend voor haar 30-jarige carrière als 'juf Caroline' van het Altena Instituut. Vanuit haar jarenlange pedagogische ervaring met kinderen wil Caroline zich toespitsen op thema's die te maken hebben met jeugdzorg, onderwijs en het welzijn van kinderen. "Als onderwijzeres in het 1e leerjaar zie ik vaak gezinnen die met 200 per uur moeten leven. Ze combineren huishoudelijke taken met professionele bezigheden én de opvoeding van hun kinderen. Het is belangrijk dat de gemeente het voor hen zo gemakkelijk mogelijk maakt. Door bijvoorbeeld het bestaande aanbod van kinderopvang uit te breiden", aldus Caroline.





Technische opleidingen

Tom Mariën (45) is als regent in een technische school bekend met de uitdagingen waar jongeren vandaag mee geconfronteerd worden. "Onze arbeidsmarkt heeft steeds meer nood aan vaklieden met een technische opleiding. Het is belangrijk dat jongeren zich van deze kansen bewust zijn én dat de overheid voldoende zuurstof geeft aan de bedrijfswereld om deze technici effectief aan het werk te zetten", zegt Tom. (CML)