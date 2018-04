Open VLD steunt zieke kindjes 10 april 2018

Afgevaardigden van 'With Love by Ferre', dat zich inzet voor de strijd tegen kanker, mocht van Open Vld - voorzitter en lijsttrekker Luc Abrams van de afdeling van Kontich en Waarloos, een cheque van 691 euro ontvangen. De overhandiging vond plaats tijdens een ledenfeest voor de leden en sympathisanten van de afdeling.





Het bedrag is de opbrengst van de gesprekavond met Eén-journalist Rudi Vrankx, die met veel interesse door de liberalen georganiseerd werd.





'Vzw With Love by Ferre' is een Kontichs goed doel. Dat tracht langdurige zieke kinderen in ziekenhuizen op te vrolijken. De kille ziekenhuiskamers worden in een bepaald thema omgekleed. Meer info van het goede doel vind je op de website withlovebyferre. com.





(CML)