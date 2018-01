Open Vld: "Reeks beloofde projecten is niet uitgevoerd" 02u59 0

Oppositiepartij Open Vld hekelt dat het gemeentebestuur (N-VA en Dorpslijst Sander) een aantal beloofde projecten niet heeft gerealiseerd. De liberalen wachten onder meer op de bouw van serviceflats en de aanleg van extra parkeerplaatsen in het centrum. Burgemeester Bart Seldeslachts weerlegt alle aantijgingen.





"Een aantal aangekondigde belangrijke projecten is niet gerealiseerd", betreurt Open Vld-fractievoorzitter Wim Claes. "Het gaat om de herinrichting van het stationsplein en het Sint-Jansplein, de creatie van bijkomende parkeerplaatsen in het centrum, de bouw van serviceflats voor senioren en een significante uitbouw van de middelen om het openbare domein beter te onderhouden."





"Onze beleidsnota loopt tot eind 2019 en tegen dan zou alles moeten lopen of klaar zijn", verzekert burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). "De studie over het Sint-Jansplein loopt. De herinrichting van het Stationsplein wordt zoals gepland in 2019 aangepakt. Ook de studie over de creatie van bijkomende parkeerplaatsen loopt en wordt in 2018 uitgevoerd. Het is nooit de bedoeling geweest de serviceflats zelf te bouwen. We willen dat samen doen met een privé-instelling. En de uitbouw van middelen om het openbare domein beter te onderhouden, is bezig." (CML)