Open Vld kant zich tegen woonproject 'Rijkerooi' 07 juni 2018

Als het van Open Vld af hangt, mag het schepencollege (N-VA en Dorpslijst Sander) geen vergunning verlenen aan het groepswoningbouwproject 'Rijkerooi'. De projectontwikkelaar stelt er een private woonerf voor met 42 woningen, een grote polyvalente ruimte en private wegenis.





"Het perceel bevindt zich niet in woongebied en past absoluut niet bij het huidige, residentiële karakter van de straat waar men uitsluitend alleenstaande woningen gebouwd heeft", klinkt het.





Bijkomend is Open Vld van mening dat er te weinig parkeerplaatsen voorzien worden op het erf.





Eerder keurde de bestuursmeerderheid N-VA en Dorpslijst Sander reeds de verkaveling van Groeningen met 651 woningen en Schapenhagen met 52 woningen en een appartementsgebouw goed. Open Vld roept het gemeentebestuur op om het groene, residentiële karakter van Kontich & Waarloos te bewaren en in te zetten op de renovatie van het huidige, verouderde woningaanbod, alsook het bebouwen van braakliggende woongebieden in de dorpskern alvorens woonuitbreidingsgebieden verder aan te snijden. (CML)