Ooststatiestraat is nu fietsstraat Marc Ceulemans

16 november 2018

11u30 0

De werken in de Ooststatiestraat zijn zo goed als rond. Er is geen hinder meer voor het verkeer. Het deel tussen de Varkensmarkt en de Hofstraat is nu een fietsstraat. Dat betekent dat fietsers voorrang hebben op auto’s, die de fietsers niet meer mogen inhalen.

De maatregel wordt duidelijk aangegeven met grote afbeeldingen op het wegdek. “Dat was dringend nodig. In de straat passeren er elke dag honderden fietsers en vooral tijdens de schoolperiode heel veel scholieren”, zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Willem Wevers (N-VA).

Om de aandacht van de autobestuurders te vergroten dat het om een fietstsraat gaat, werd de bovenlaag in roodbruine asfalt gegoten.

De eerste reacties op sociale media klinken positief.