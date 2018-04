Onderzoek heraanleg parkgebied rond Altenacomplex 11 april 2018

Het gemeentebestuur behandelt de aanvraag van 'Ono Architecten' voor de heraanleg van het parkgebied rond het Altenacomplex. Dat bestaat uit het landhuis, de cafetaria, de kapel, assistentiewoningen en de Altenaschool. De werken omvatten onder meer het uitdunnen van de bosbegroeiing, het herstellen van een boomgaard, het aanleggen van een speelzone, het hernieuwen en het uitbreiden van de wegenis, het verwijderen van de bestaande parkeerzone, het herstellen van de bestaande toegang naar het park door het voorzien van een nieuw hek en het aanleggen van een terras voor de cafetaria van de Altenabistro. Het openbaar onderzoek loopt van 16 april tot en met 15 mei 2018. Je kan de plannen inkijken via www.kontich.be/openbaaronderzoek. Het gemeentebestuur organiseert hierover een infoavond, waar het mogelijk is om vragen te stellen. Die vindt plaats op woensdag 18 april om 20 uur in het cultuurpunt Altenakapel in het Altenapark, Antwerpsesteenweg 73. (CML)