Onderwijsexpert Marc Van den Brande op CD&V-lijst 31 juli 2018

02u27 0 Kontich Onderwijsspecialist Marc Van den Brande (60) staat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de zesde plaats van de CD&V-lijst.

"Marc is niet alleen een bekend gezicht in Kontich-Kazerne, maar in heel Vlaanderen. Gedurende 10 jaar, vanaf 2005, was hij secretaris-generaal van het katholieke basisonderwijs. Zo kwam hij regelmatig op de buis als woordvoerder van de 'Guimardstraat'", weet CD&V-voorzitter Dirk Tuymans. In zijn woonplaats Kontich-Kazerne is Marc vooral bekend als een ge├źngageerde parochiaan. Zo is hij reeds jarenlang lector in de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Daarnaast is hij bestuurslid van de Gezinsbond.





"Door zijn expertise werd Van den Brande eerder dit jaar door onderwijsminister Hilde Crevits gevraagd om haar kabinet te versterken. Met zijn nieuwe functie kan Marc zich nu politiek outen", aldus Dirk Tuymans.





"Ik koos voor een partij die steeds op zoek gaat naar wat het beste is voor de hele samenleving. Die verbindend wil optreden en aandacht heeft voor zachte thema's zoals onderwijs, cultuur en welzijn", meent Marc Van den Brande.





Verwoed jogger

De nieuw kandidaat bekleedt nog meerdere mandaten. Zo is hij ondervoorzitter van MOEV, de vroegere Stichting van de Vlaamse Schoolsport. Daarnaast is hij een echte sportieveling. Gedurende jaren leidt hij mee een badmintonploeg in Kontich. En hij is ook een verwoed jogger.





Muziek en cultuur laat Marc niet onberoerd. Regelmatig kan je hem spotten op concerten.





Zijn voorliefde voor muziek gaf hij aan zijn kinderen door. Zijn dochter speelt professioneel cello, zijn schoonzoon is beroepshalve actief als organist en zijn andere zoon speelt moderne muziek.





"In de politiek wil ik mijn sterke troeven uitspelen. Vooral mijn expertise als onderwijsexpert. Daar heb ik leren leiding geven, besturen en compromissen zoeken. Ook muziek en sport zullen op mijn aandacht kunnen rekenen", garandeert Marc. (CML)