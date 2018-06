Ondernemers houden van Kontich, zegt enquête Voka 06 juni 2018

Er heerst een ondernemingsvriendelijk klimaat in Kontich. Dat blijkt uit een bevraging van werkgeversorganisatie Voka.





"Kontich neemt het voortouw op verschillende vlakken", weet Marleen Van den Eynde (N-VA), schepen voor Lokale Economie. "Zowel wat de aantrekkelijkheid van de regio, duurzame innovatie en fiscaliteit betreft, blijkt Kontich goed te scoren." Volgens de Voka-bevraging heeft Kontich een positief imago bij ondernemers. Zij zijn tevreden over de parkeergelegenheid nabij stations en de bewegwijzering naar de bedrijventerreinen. Een werkpunt is dan weer de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen met het openbaar vervoer of met de fiets.





"Daarom gaan we ons op dit thema blijven inzetten om nieuwe ondernemers aan te trekken. Verder zullen we ook werken aan het vereenvoudigen van de belastingreglementen en de digitale aangifte", aldus schepen Van den Eynde.





(CML)