Onderhandeling over rechtstreekse busverbinding 21 april 2018

03u10 0

Schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) onderhandelt met vervoersmaatschappij De Lijn over een rechtstreekse busverbinding tussen Kontich en Mechelen.





"Oorspronkelijk kwam de vraag van de Dorpsraad van Waarloos. Maar ik ben blij dat Open Vld en CD&V het voorstel voluit steunen. Daardoor voel ik mij gesterkt om de onderhandelingen kracht bij te zetten", zegt schepen Wevers. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vervoerregio's. Kontich zal tot de vervoerregio Antwerpen behoren. In de huidige toestand moeten de reizigers in Rumst overstappen, wat veel tijd vergt om tot in Mechelen of in Kontich te geraken. (CML)