Oma's aan de (N-VA-) top GROOTMOEDER K3'TJE MARTHE KOMT OP BIJ GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MARC CEULEMANS

04 augustus 2018

02u33 0 Kontich De N-VA in Kontich heeft een bijzondere naam weten te strikken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Yvonne De Ridder (76), rasechte Kontichnaar en grootmoeder van K3's Marthe De Pillecyn, zal de lijst versterken.

Wie van Kontich is, heeft Yvonne De Ridder en haar echtgenoot Robert Beyens vast al wel eens gezien, of er een praatje mee geslagen. Het koppel is actief in verschillende verenigingen en bijgevolg graag gezien door veel mensen in het dorp. Nu zet Yvonne de stap om zich politiek te engageren: de vrouw komt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op voor N-VA.





"Waarom ik voor die partij heb gekozen? Omdat het heel sympathieke mensen zijn, tiens. De groep hangt erg aan elkaar en er zitten geen 'dikke nekken' tussen", lacht Yvonne. "Mijn partijkaart heb ik ondertussen vijf jaar, en het leek tijd voor een volgende stap. In de eerste plaats wil ik mij inzetten voor senioren en gehandicapten, al zal mijn aandacht ook naar kinderen en de veiligheid van de zwakke weggebruiker gaan. Daarnaast ijver ik voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder de N171 aan het Sint - Ritacollege en voor de uitvoering van het 'masterplan' in Waarloos", aldus de kersverse politica.





Hechte familieband

Het gezin Beyens- De Ridder is twee kinderen en negen kleinkinderen rijk. Eén van die kleinkinderen is u (of uw nageslacht) wellicht bekend: Marthe De Pillecyn, of 'de zwarte van K3'. "Wij hebben een hechte familieband, Marthe komt hier nog vaak over de vloer. Toen ze net tot nieuw K3'tje was verkozen, stond de hele familie - en het dorp bij uitbreiding - op stelten. We konden toen niet buitenkomen zonder aangeklampt te worden: 'Gij zijt toch de bomma van Martje hé? Mogen we met jou op de foto' klonk het vaak", vertelt Yvonne trots.





"Al zijn we even fier op al onze kleinkinderen. Zo hebben we ook een kleinzoon, Seppe Beyens, die deelneemt aan verschillende internationale tornooien arco-turnen. En met verjaardagen komt heel de bende bijeen, dan houden wij rekening met de agenda van Marthe, zodat ze er zeker bij kan zijn. Ja, onze familieband is bijzonder hecht."





N-VA-voorzitter Bert Cauwenberg - toevallig een achterbuur van het gezin - is bijzonder verheugd met Yvonne als nieuwe aanwinst. "Wij zijn blij dat een rasechte Kontichnaar als Yvonne ons team komt versterken. Zij en haar echtgenoot waren al een tijd trouw op post bij onze activiteiten en we verwelkomen haar politiek engagement dan ook met open armen. De bekendheid van kleindochter Marthe is mooi meegenomen, al gaat het bij N-VA uiteindelijk nog altijd om inhoud. En die inhoud zit bij Yvonne alvast méér dan goed", besluit Cauwenberg.