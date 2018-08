Ode aan koersende grootvader ÇOIS CYCLING LEGACY KLEEDT WIELRENNERS OP ÉN NAAST DE FIETS MARC CEULEMANS

22 augustus 2018

02u42 0 Kontich Tom Cools (42) uit Kontich is gepassioneerd door het wielrennen. Vorig jaar in oktober kreeg hij plots het idee om een kledinglijn voor op én naast de fiets uit te brengen. "Çois Cycling Legacy werd vernoemd naar mijn opa François Cools", zegt Tom trots.

Met een succesvolle online - verkoop op www.coiscycling.com, acht winkels in België, maar ook in Duitsland, Spanje, Franrijk en bestellingen vanuit Scandinavië (en zelfs Indonesië, Japan en Australië), loopt de verkoop van Çois Cycling Legacy als een sneltrein. Het kledingmerk werd vernoemd naar François Cools, die een paar keer Belgisch kampioen bij het wielrennen werd en zelfs heeft meegedaan aan de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn.





Eddy Merckx

"Na de Olympische Spelen had mijn grootvader eerst nog een actieve carrière als renner. Nadien werd hij gangmaker voor Eddy Merckx op de piste en voor Herman Van Springel tijdens Bordeaux-Parijs. Nadien was hij manager van het legendarische Mann-Grundig profteam en van de Belgische nationale ploeg. In 1968 werd Van Springel onder de leiding van mijn grootvader tweede in de Ronde van Frankrijk. Hij verloor toen de Tour nipt met slechts 38 seconden verschil. Het grote geld was er toen niet te verdienen", vertelt Tom.





Toms grootvader werd in 1918 geboren in Crayford, zijn ouders waren de oorlog hier ontvlucht. Na de oorlog zijn ze terug naar België getrokken en hebben zij in Aartselaar gewoond, waar François Cools stierf in 1999.





Wielrennen in de genen

Dat het wielrennen in de genen zit van de familie Cools bewijzen Eddy, Toms vader en zijn Nonkel Milo.





"Net als zijn broer Milo heeft mijn vader Eddy ook veel gekoerst, met erg veel succes. Milo was enkele keren Belgisch kampioen bij de amateurs, maar stierf in 2006. De wielertruitjes die ik net uitbracht, heten trouwens Eddy en Milo. Als kind heb ik mijn vader slechts één keer zien koersen. Hij was al even gestopt, maar had zich toch laten overhalen om nog eens mee te rijden. Een wedstrijd die hij trouwens met glans won", weet Tom nog.





"Intussen bieden we T-shirts en sweaters van organisch katoen aan. Ze dragen de labels FairWear omdat ze gemaakt zijn in goede werkomstandigheden", verzekert Tom.





Tom en zijn grootvader hadden het vaak over het wielrennen, hoewel Tom zelf liever voetbalde.





"Ik zag aan mijn grootvader dat dit niet met zijn volle goesting was. Hoewel hij evengoed van voetbal kon genieten. Hij had meer respect voor wielrenners, 'stielmannen die echt konden afzien'. Als kind zat ik wel vaak op de koersfiets, maar een wedstrijd heb ik nooit gereden. Pas later, na een knieoperatie, ben ik actief beginnen te fietsen. Een paar keer per week rijd ik langs de dijken van de Nete en andere rivieren. Een fietsweekend in de Ardennen met enkele vrienden? Dat maakt van mij een gelukkig man", besluitTom.