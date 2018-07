OCMW: "Nijpend tekort aan kinderopvang" 18 juli 2018

02u44 0

"Er is nood aan meer inkomensgerelateerde opvangplaatsen in Kontich. Het lokaal bestuur met zijn twee kinderdagverblijven 't Wisterke en 't Brugske en de vzw Kinderopvang Hove met onthaalouders van Kontich, kunnen enkel een plaats aanbieden aan wie minder verdient dan 52.000 euro. Die plaatsen zijn dan ook zeer gegeerd en de wachtlijsten zijn lang", zegt OCMW-voorzitter Mia Wauters (N-VA).





Ouders met een belastbaar inkomen van meer dan 52.000 euro krijgen pas zekerheid twee maanden voor de start van de opvang. Dat is voor vele ouders onhaalbaar. Enkele ouders kwamen hun bezorgdheid hierover uitspreken tijdens de gemeenteraad. (CML)