OCMW dankt 'onmisbare' vrijwilligers 16 maart 2018

Met een gezellig samenzijn in de Magdalenazaal heeft het OCMW haar 60 vrijwilligers bedankt, voor hun waardevolle inzet.





Sommigen zijn al jaren vrijwilliger. Anderen zetten nog maar net hun eerste stapjes. Maar allen zetten ze zich onbezoldigd en vrijwillig in. "Een groot team waar wij als OCMW, enorm blij mee zijn. Want binnen een warme gemeenschap zijn vrijwilligers onmisbaar! Zo'n groep vrijwilligers moet je verdienen, elke dag opnieuw", zegt voorzitster Mia Wauters (N-VA).





Wil je tot deze groep behoren? Of wil je wat meer info? Neem dan contact op met Eva Pauwels, verantwoordelijke vrijwilligerswerking van het OCMW van Kontich, op het mailadres vrijwilligerswerk@ocmwkontich.be, het nummer 03 451 14 30 of kom langs bij het sociaal huis.





(CML)