Nu ook richting elektriciteit op BSO-niveau 29 augustus 2018

Het VTI wil zoveel mogelijk STEM-richtingen op alle niveaus, van praktisch tot theoretisch aanbieden. "Omdat we ons studieaanbod binnen het vak elektriciteit willen vervolledigen, start onze school op 1 september met een nieuwe studierichting. We bieden vanaf dit schooljaar ook op BSO-niveau de richting elektriciteit aan in het derde en vijfde jaar", zegt Katrin Vanherbruggen van de school. Hiervoor heeft de school twee leerkrachten aangeworven, waarvan één uit Kontich. Het VTI bevindt zich aan de Edegemsesteenweg 129 in Kontich. Meer info op www.vtikontich.be (CML)