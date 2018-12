Nonnenwasserij omgebouwd tot functioneel Cultuurhuis “Met respect voor de geschiedenis” Marc Ceulemans

23 december 2018

Enkele honderden genodigden en nieuwsgierigen woonden zaterdagnamiddag de feestelijke inhuldiging van het Cultuurhuis Altena bij. Bij het zien van het resultaat werden hun ogen wijd open getrokken.

De vroegere wasserij waarvan de bovenverdiepingen bouwvallig waren, van het vroegere nonnenklooster, werd in twee jaar tijd omgetoverd tot een mooi maar vooral een functioneel cultuurhuis. “En met respect voor de geschiedenis”, zoals burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) zei.

In die context werden de bezoekers verwelkomd door vrijwilligers in nonnenkleren die zeepbellen in het rond bliezen.

Omdat er nog geen uitbater werd gevonden moeten de keuken en cafétaria nog worden ingericht.

De inhuldiging gebeurde ditmaal niet met het doorknippen van een lint, maar met trompettengeschal door de Academie Muziek, Woord en Dans van de afdeling Mortsel-Kontich.

De aanzet van de plannen werd al gegeven door vorig schepen van Cultuur Annemie Kempenaers (Open VLD). Door het wijzigen van het gemeentebestuur werden die door huidig schepen Veerle Van Dyck (Dorpslijst Sander) met genoegen overgenomen. Gedurende 2 jaar volgde zij de werken nauwgezet op. In haar speech benadrukte en dankte zij de onontbeerlijke hulp die ze kreeg van een team trouwe medewerkers.

“Toen ik de plannen van mijn voorganger overnam, was er nog geen echte invulling. Samen met de burgemeester toen nog schepen van Patrimonium, schreven wij de renovatie verder uit en lieten de architecten hun werk doen”, begon Veerle Van Dyck haar toespraak.

“Dat in het landhuis een foyer ging komen voor de bezoekers van de kapel, werd heel snel duidelijk. Het idee om de Academie van Muziek, Woord en Kunst naar hier te laten komen, begon te borrelen.

Academie heeft zich al gesetteld

De Academie reageerde heel opgetogen. Vijftig jaar na hun ontstaan in Kontich verhuisde ze naar het landhuis dat nu hun vaste stek is geworden. En dat het hun geen windeieren heeft gelegd, getuigt de sterkte groei die de Academie dit schooljaar kende. Het aantal leerlingen steeg van 181 naar 257”, zegt schepen Van Dyck trots.

De start in oktober 2016 begon met het strippen van het vroegere landhuis. “Wanneer je in die tijd op de zolderverdieping moest zijn, moest je zonder hoogtevrees de stelling langs buiten beklimmen. In de zomer van 2017 startten de renovatiewerken met het steken van balken, het metsen van muren en het leggen van vloeren. Het zichtbaar worden van dit atrium zal mij steeds bijblijven. Het landhuis kreeg een hart”, aldus schepen Van Dyck.

Nadien volgde het plaatsen van Franse dakvlakramen en historische ramen in combinatie met het Franse dak.

Een welgemeende dank van Veerle Van Dyck ging naar Viviane, Bart en Karen van het gemeentepersoneel. Ze zorgden voor de secure opvolging en zochten mee naar oplossingen gedurende twee jaar. “Zonder jullie inzet was dit project nooit gelukt”, loofde Veerle Van Dyck haar trouwe medewerkers.

Ingrid Brion won de wedstrijd die uitgeschreven werd voor een passend gedicht op de gevel van het landhuis.

De renovatiekost werd aanvankelijk aanbesteed voor 1.9 miljoen euro. Maar burgemeester Bart Seldeslachts acht het niet uitgesloten dat er nog een aantal bijkomende kosten zullen volgen, die aanvankelijk niet voorzien waren.

Schepen Van Dyck drukte tenslotte de vurige wens uit dat haar opvolgers het resterende werk met dezelfde ambitie zullen verder zetten. Vanaf 1 januari verhuist zij naar de oppositiebanken.