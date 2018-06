Nog vier kandidaten voor lijst N-VA 08 juni 2018

Stilaan maar zeker begint de lijst van N-VA voor de gemeenteraadverkiezingen gevuld te geraken.





Tom De Herdt (43 ) uit de Vijverlaan is een nieuwe kandidaat. Hij is een medewerker bij het Vlaams Parlement. Veerle Vandenbulcke (63) is voormalig voorzitter van de lokale N-VA-afdeling en Vlaams nationalist vanaf het eerste uur. Zij is sinds 2017 ook gemeenteraadslid voor N-VA. Cedric Janssen (31) uit de Montfortstraat is al enkele jaren communicatieverantwoordelijke van de N-VA-afdeling. John Michel (75 jaar) uit de Ooststatiestraat verzorgt al verschillende jaren het huis-aan-huisblad van de afdeling. (CML)