Nog 23 leerlingen op wachtlijst NIEUW INSCHRIJVINGSSYSTEEM SINT-RITACOLLEGE WEL POSITIEF ONTHAALD MARC CEULEMANS

20 maart 2018

02u44 0 Kontich Hoewel het nieuwe systeem van de inschrijvingen via de sociale media schitterend verliep, konden 23 kandidaat-leerlingen niet worden ingeschreven in het Sint-Ritacollege. Gisteren boden er zich nog 6 ouders aan die hoopten op een plaatsje.

Volgens directeur Luc Vercammen heeft dit te maken met een overaanbod aan inschrijvingen en niets met het nieuwe systeem, waar hij trouwens volledig achter staat. Ook in 2014 was er een wachtlijst van 23 kandidaten, toen er nog volop gekampeerd werd.





"Het kamperen is nu eindelijk van de baan. Ik feliciteer trouwens de bedenkers van het systeem. Sophie Baeckelmans, Egon Godden en Alain Musing hebben schitterend werk geleverd", aldus directeur Vercammen.





De vorige jaren begonnen de ouders reeds op woensdagmorgen te kamperen, terwijl de inschrijvingen pas op zaterdagmorgen plaatsvonden. Nu konden ze zich gewoon aanmelden aan de school, waar ze op een lijst met een volgnummer terecht kwamen. De kandidaten moesten zich wel tweemaal per dag melden aan de school, waar enkele ouders permanent van wacht waren, met afwisselende beurten. Er heerste een enorme solidariteit en sereniteit. "En we werden werden in de watten gelegd met allerhande lekkernijen. We kregen het parochiezaaltje van Sint-Rita ter beschikking waar het goed warm was", klonk het.





Lof

Zaterdagmorgen bij de inschrijving verliep alles vlekkeloos. De bedenkers werden op een applaus van de ouders onthaald. "Ik heb geen enkele ouder horen klagen", bevestigt een onafhankelijke bron. Ook op de Facebookgroep 'Ge zijt van Kontich als...' was er niets dan lof over het nieuwe systeem.





"De ouders van de leerlingen die op de wachtlijst staan, moeten zeker niet wanhopen. Pas in mei zullen we definitief weten of ze een plaatsje hebben in de school. We sturen alle ouders een brief, waarbij ze hun inschrijving moeten bevestigen. Meestal vallen er een deel af. Het gaat hier om leerlingen die zich ook in andere scholen hebben ingeschreven en uiteindelijk voor één van die scholen kiezen", zegt directeur Vercammen.





Overaanbod

Dat er nu meer aanbiedingen zijn dan de vorige jaren, heeft wellicht te maken met het groter aantal bezoekers tijdens de opendeurdagen dit jaar. Er hebben zich toen meer dan 100 kandidaat-leerlingen aangeboden. Een andere reden is een overaanbod van leerlingen, ook in andere scholen. De juiste cijfers worden over enkele maanden bekend gemaakt.





Dit jaar waren er in het Sint-Ritacollege 330 plaatsen beschikbaar. 134 daarvan werden vooraf ingevuld. Ze zijn een broer of zus van een student die in het college naar 't school gaat, of kinderen van leraren en werknemers.