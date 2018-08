Nils Utens (20) jongste kandidaat bij Open Vld 21 augustus 2018

Nils combineert zijn studies Rechten aan de Universiteit van Antwerpen met het ondervoorzitterschap van de 'European Law Students Association'.





Hij is actief in het speerwerpen, maar geniet ook bekendheid bij V.D.P. Sport en K. Kontich F.C., waar hij doelman was in de jeugdreeksen. Nils hoopt vooral jongeren warm te maken om actief deel te nemen aan het politieke leven. Als fervent fietser streeft hij naar betere fietspaden. "Nils is al enkele jaren actief binnen onze partij. Het is de eerste keer dat hij mag gaan stemmen. Het is belangrijk om te weten vanuit welke invalshoek jongeren de politieke wereld benaderen. Nils brengt ons die ervaring bij", zegt lijsttrekker Luc Abrams.





(CML)