Nieuwjaarsbegroetingen

Vandaag (zaterdag) kunnen de bewoners van Waarloos het glas heffen op het nieuwe jaar. Tussen 19 en 20 uur is iedereen welkom op het basketbalpleintje. De bewoners van Kontich-Centrum kunnen zondag tussen 15 en 16 uur op de ijspiste samen klinken op het nieuwe jaar.





Zaterdag 13 januari is het de beurt aan de bewoners van Kontich-Kazerne. De Wijkraad verwacht alle inwoners tussen 16 en 17 uur in de Monfortstraat. (CML)