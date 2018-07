Nieuwe wandelkaart voor de Zuidrand 03 juli 2018

De Streekvereniging Zuidrand lanceert in samenwerking met de provincie een wandelaart met maar liefst 17 km aan nieuwe wandelpaden.Net zoals de huidige wandelingen in de Zuidrand lopen de nieuwe wandelroutes ook langs kasteeldomeinen, forten, beekvalleien en landbouwgebieden die typerend zijn voor de regio.Dat zijn onder meer de John Juchemwandeling in Mortsel, de Zandbergenwandeling in Kontich, de uitbreiding van het Bos- en Beemdenpad in Lint en Hove met het Laarzenpad en het Uilenbos. "Natuurgebieden worden aan elkaar gesloten via trage wegen. En onze toeristische insteek zal er nu voor zorgen dat deze wandelkaart breed uitgedragen wordt", zegt ondervoorzitter Goedele Van der Spiegel, schepen in Edegem. De nieuwe wandelkaart is verkrijgbaar in het gemeentehuis bij de 9 aangesloten gemeenten van Streekvereniging Zuidrand. Ze kost 5 euro. Voor meer informatie kan je terecht bij Anke Spans, medewerker Communicatie, Recreatie en Toerisme, via e - mail anke.spans@dezuidrand.be, of GSM: 0496/ 12 40 58 (CML)