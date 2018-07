Nieuwe skatepiste al besmeurd met graffiti 10 juli 2018

De nieuwe skatepiste achter zaal Het Half Diep, die sinds begin van de zomervakantie in gebruik is, is al besmeurd met met graffiti. Schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA) vindt het bijzonder jammer dat het nagelnieuw skateterrein beklad is met wat letters. "Dat mag zeker de bedoeling niet zijn. Al horen skaten en graffiti een beetje bij elkaar. Ik wil eerst een bekijken wat er kan en niet kan. Maar wat er nu op staat, trekt helemaal op niets", zegt Wevers. Hij vindt het plaatsen van camera's wel een optie om vandalisme aan te pakken. Op de begroting is er vandaag geen geld voorzien. "Het zal de volgende bestuursploeg zijn die daarover een beslissing moet nemen." (CML/