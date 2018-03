Nieuwe school Sint-Jozef viert opening 15 maart 2018

02u33 0 Kontich De nieuwe kleuter- en lagere school van Sint-Jozef viert morgen zijn plechtige opening. Om 19 uur worden de genodigden onder wie de buren rondgeleid door de directie, leerkrachten en leden van de ouderraad.

Een jaar geleden konden de kleuters al genieten van hun 8 nieuwe klasjes. De leerlingen van de lagere school moesten wachten tot 5 maart vooraleer ze konden verhuizen. De lagere school beschikt over 12 klassen en een zorgklas. De kleuter- en de lagere school worden gescheiden door een mooie grote refter. Boven de refter is er een riante sporthal.





Moderner

"De school is gebouwd met respect voor de natuur. Met een groen dak op de kleuterschool, zonnepanelen op de lagere school en regenwaterrecuperatie voor de toiletten en de tuin, waardoor de school heel wat moderner geworden is. Elke klas van de lagere school beschikt nu over een digitaal bord", zegt directeur Wout Vande Sompele toe.





Ook de buren zijn volgens de directeur heel tevreden. Niet enkel omdat het lawaai van de werken tot het verleden behoort. Maar omdat er extra parkeerplaatsen zijn bijkomen. In de school zijn er 20 staanplaatsen voor het personeel.





Op zaterdag vanaf 13.30 uur start het openingsfeest met verschillende activiteiten in de klassen. Rond 17 uur is er een optreden van een muziekgroepje. Iedereen is welkom. De toegang van de school is via de Van Dijckstraat, 25. (CML)