Nieuwe pop-upwinkel biedt tweedehands (én opgewaardeerde) kantoormeubelen aan 02 augustus 2018

In de gebouwen van de vroegere Garage Gonthier, op de hoek van de Anwerpsesteenweg en Koningin Astridlaan, komt vanaf 10 augustus tot het einde van dit jaar, een winkel met outlet - kantoormeubelen. "Dat zijn gebruikte meubelen die als nieuw worden opgeknapt en klaar zijn voor een tweede leven. Het gaat vooral om bureaus, vergadertafels, bureau- en gewone stoelen, maar ook andere kantoorbenodigdheden. We zijn heel blij met de locatie. Ze is bijzonder goed gelegen en er is voldoende parking. Het pand huren we tijdelijk van een firma, die beheerder is van leegstaande gebouwen", legt Elias Boeykens van de firma Outlet - Kantoormeubelen uit.





De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Antwerpen aan de Maasstraat 46. De openingsreceptie vindt plaats op vrijdag 10 augustus tussen 16 tot 20 uur.





Aansluitend op zaterdag 11 en zondag 12 augustus zijn er tussen 10 en 16 uur opendeurdagen. Nadien gaan de oude gebouwen van Gonthier tegen de vlakte en komt er een nieuw wooncomplex.





Meer info vind je op de website www.outlet-kantoormeubelen.be. (CML)