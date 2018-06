Nieuwe N-VA'ers ijveren voor crèche en vrijwilligerswerk 30 juni 2018

N-VA Kontich heeft drie nieuwe kandidaten op de lijst die het sociale beleid in de volgende legislatuur mee vorm willen geven. Annick De Gendt (50) is een zangeres uit de Drabstraat. Haar ouders zijn de uitbaters van café De Reisduif, in de buurt van Annicks woning. Jeannette Siodlak (57) uit de Beukendreef is recent grootmoeder geworden. Zij zal streven voor een nieuw kinderdagverblijf en betaalbare woningen voor jonge Kontichnaars. Marion De Bock (55) uit de Volderij is een actieve vrijwilliger voor de gemeente en wil zo alle vormen van vrijwilligerswerk ondersteunen. (CML)