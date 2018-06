Nieuwe kandidaten voor lijst N-VA 20 juni 2018

De lokale N-VA-afdeling stelt twee nieuwe kandidaten voor die de verkiezingslijst van 14 oktober aanvullen. Een van de twee nieuwe kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is de 51-jarige Kontichnaar Guido Daelemans. Als zelfstandige runt hij de antiekzaak vooraan in de Molenstraat in Kontich. De tweede nieuwe kandidaat is Peter Van Eyndhoven, die met 25 lentes de jongste kandidaat op de volledige N-VA-lijst is. Peter Van Eyndhoven, een echte Kontichnaar, komt uit een familie van zelfstandigen. Hij staat aan het hoofd van een lokaal bedrijf voor limousineverhuur. (CML)