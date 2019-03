Nieuwe dansstudio Het DansAteljee ingehuldigd Marc Ceulemans

15 maart 2019

12u00 0 Kontich In het bijzijn van Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) werden donderdagavond de nieuwe studio’s van Het DansAteljee aan de Meylweg officieel ingehuldigd. Er zijn nu al 620 leden ingeschreven, 20% meer dan op de vorige locatie.



Vroeger was Het DansAteljee gevestigd aan de Pronkenborgstraat in een leegstaand fabrieksgebouw. Omdat de huurovereenkomst afliep en de studio te klein werd, moest eigenaar en bezieler Leen Bridts op zoek naar een nieuwe en een ruimere locatie. Dat werd gevonden in de sport- en recreatiezone aan de Meylweg. Het perceel werd aangekocht met het geld dat de familie Bridts in een vzw investeerde. De nieuwe dansstudio bestaat uit vijf danszalen, met de nodige accommodatie en een cafetaria.

De werken startten op 18 januari in 2018. Op 7 november kon de verhuis plaatsvinden. In de Pronkenborgstraat waren er 520 leden, nu zijn er al 620 leden ingeschreven. “En er is nog een enorme wachtlijst voor het volgende schooljaar”, zegt Chris Bridts, vader van Leen.

Naast ballet zijn er nog verschillende andere soorten van dansen die worden aangeleerd, zoals funk, hiphop en breakdansen voor jongeren van 5 tot 15 jaar. Daarnaast zijn er mama’s van 20 tot 50 jaar die eenmaal per week komen dansen, zonder aan competitie deel te nemen. Alle groepen worden opgeleid en begeleid door 23 lesgevers en balletmeesters, onder wie een aantal vrijwilligers.

Naast de aankoop van de grond gebeurde de financiering voor een totaal bedrag van ongeveer 2,5 miljoen euro, door eigen spaarcenten, een renteloze lening van de gemeente en een lening van 350.000 euro.

Ouders

In haar openingstoespraak kon Leen Bridts die ook de artistieke leiding heeft, haar blijdschap niet onderdrukken. “Het gebouw staat er en het is zoals wij het gewild hebben, dankzij de medewerking van onze twee architecten en de vele spontane hulp die we kregen van de ouders van de kinderen”, sprak Leen Bridts tot de toehoorders. “Een bijzondere dank gaat naar mijn ouders. Ze wonen hier bijna. Ze doen het papier- en andere administratiewerk. Ze komen zelfs ’s nachts tot hier gereden als het alarm afgaat. Ik had de bouw wel onderschat. Mijn man noemt het een ‘a never ending story’. Ik zou hem beterschap willen beloven, maar dat kan ik hem echt niet garanderen. Want nu komt nog het nieuwe festival en de nieuwe inschrijvingen. Maar dat is al 20 jaar zo. Maar we doen het met plezier voor alle dansers. Zelfs onze kinderen komen hier hun huiswerk maken.”

Schepen van Sport Luc Abrams (Open Vld), ging vooral in op de geschiedenis van Het DansAteljee. “In 2000 hoorde ik voor het eerst van Het DansAltejee”, vertelt Luc Abrams. “Van de toenmalige burgemeester Jef Van linden kreeg ik de opdracht om voor de vereniging een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van de zaal in het Sint-Jozefinstituut. Het was toen dat ik de familie Bridts leerde kennen. De vereniging groeide tot één van de grootste sportclubs van de gemeente. In 2006 telde ze al 445 leden. Ergens in 2007 moest er gezocht worden naar een ruimere locatie, die gevonden werd aan de Pronkenborgstraat in een oud-magazijn. Na renovatie werd het de nieuwe dansstudio. Het Autonoom Gemeentebedrijf betaalde de huur en de inrichting was voor rekening van Het DansAteljee”, herinnert Luc Abrams zich nog.

Sporthart

“Mijn taak bestaat als minister van Sport erin om zoveel mensen aan het sporten te krijgen. Maar er is meer: sport is iets sociaal. Je komt met andere mensen in contact. Maar dan moet je een goede infrastructuur en mensen met een groot sporthart hebben. En Leen heeft dat zeker gedaan”, loofde minister Philippe Muyters Leen Bridts.