Nieuw openbaar onderzoek voor ‘Cinema4You’ aan Meylweg Marc Ceulemans

23 januari 2019

Voor de aanvraag van de bouw voor een luxe-cinema aan de Meylweg loopt er een nieuw openbaar onderzoek. Bewoners kunnen tot eind januari bezwaarschriften bij het gemeentebestuur indienen. Bij het vorige onderzoek waren er meer dan 100 bezwaren.

Dat leidde tot een nieuwe bouwaanvraag waarin 40 parkeerplaatsen meer zijn voorzien dan oorspronkelijk en ook de waterhuishouding op het terrein wordt verbeterd.

Indien de vergunning wordt verleend, zal de cinema opgetrokken worden aan de Meylweg, naast de nieuwe studio van Het DansAteljee. De nieuwe bioscoop heeft een capaciteit van 500 personen, waarvan er 400 kunnen zitten.

In de vorige bezwaren vreesden de buurtbewoners voor overlast: druk verkeer met pieken van 150 voertuigen in korte tijd, nachtlawaai, wild parkeren en onveilige toestanden.

De cinema komt wel in een recreatiegebied, maar de Meylweg is voor een deel niet geschikt voor druk verkeer. Het is een smalle weg van ongeveer 4 meter breed. Het kruisen verloopt heel moeizaam. Er zijn geen fiets- en voetpaden. Door de vestiging van de Airzone, schietstand, dansstudio, voetbalvelden en sluipverkeer, is de Meylweg bij momenten al oververzadigd met verkeer.

Nu zaterdag 26 januari organiseren de bewoners die zich verenigd hebben in het comité ‘Leefbaarheid Meylweg’ tussen 15 en 17 uur op het pand Meylweg 36 een actiemoment. Daar worden buurtbewoners geïnformeerd over de tweede bouwaanvraag en over de verschillende mogelijkheden waarop ze een bezwaarschrift kunnen indienen. De comitéleden vragen om zelf je drankje mee te brengen. Zij zullen voor wafels zorgen. Meer info vind je op www.kontich.be/openbaaronderzoek