Nieuw bufferbekken vangt 840.000 liter op AANLEG ONDERGRONDSE BUIZEN IN KUNSTSTOF IS BELGISCHE PRIMEUR MARC CEULEMANS

31 maart 2018

03u16 0 Kontich Om het regenwater rond het speelplein in de Villermontstraat te bufferen, wordt in opdracht van de gemeente een gigantisch bufferbekken gebouwd, goed voor 840.000 liter water. Dat is bijna tweemaal zoveel als er in het zwembad van Kontich kan.

Het water wordt opgevangen in kunststofbuizen met een diameter van 2,4 meter. Ze worden aangelegd in een bouwput van 55 meter lang, 18 meter breed en 5 meter diep. Het is de eerste maal in België dat een bufferbekken met kunststofbuizen wordt gebouwd, waardoor Kontich dus een primeur behaalt. De kunststofbuizen hebben samen een totale lengte van 200 meter. "In Nederland wordt het systeem met een positief resultaat al op enkele plaatsen toegepast. Het grote voordeel van dit soort buffering is dat de buizen waterdicht zijn. Dat is belangrijk om het grondwater op peil te houden. Daarnaast zijn de buizen zonder enig probleem toegankelijk door arbeiders voor het onderhoud en inspectie", zegt Willem Schrooyen, Sales Plubic Manager van de firma Wavin, fabrikant van de buizen.





Het water van het bekken wordt afgevoerd naar de Edegemsebeek, die op een afstand van 600 meter ligt. Om het water geleidelijk en gecontroleerd af te voeren, wordt er tussen het bekken een soort van stuwdam geplaatst. Die moet voorkomen dat de Edegemsebeek buiten zijn oevers treedt.





Speelpleintje

"Naast het gigantisch bekken is er op meerdere locaties een regenwaterbuffering voor het opvangen van overtollig water van het ganse centrumgebied, zodanig dat in de toekomst bij hevige en langdurige neerslag overtollig regenwater op een gecontroleerde manier kan afstromen naar de wateroverlastgevoelige waterloop Edegemsebeek", vult schepen van Openbare Werken Willem Wevers (N-VA) aan. "In totaal zal naast de geciteerde buffering na de werken, bijkomend liefst 1.789 m³ regenwater gebufferd worden in de voorziene grachten, leidingen en een kleiner ondergronds bufferbekken onder het pleintje aan de Altenastraat. Door het realiseren van een gescheiden rioleringsstelsel wordt het meer geconcentreerde afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd waar het na zuivering in de beek terechtkomt", vervolgt schepen Willem Wevers. Het bekken wordt gedicht met aangepaste grondstoffen en materialen, waarop een speelpleintje wordt aangelegd. Rond het plein worden nog een aantal bomen aangeplant.





Het bufferbekken behoort tot de volledige heraanleg van de Edegemsesteenweg. De werken zijn gestart in oktober 2017. Het einde is voorzien in september van dit jaar. Het deel tussen de Boniverlei en de Helenaveldstraat werd al enkele weken geleden geopend voor het verkeer.