Nieuw begraafplaatsreglement maakt het mogelijk om urne thuis te bewaren Marc Ceulemans

04 februari 2019

12u00 0

Met het nieuwe begraafplaatsreglement wordt het mogelijk om de urne met de assen van het overledene familielid door de nabestaanden thuis te bewaren.

Er komen gedenkstenen met naamplaatjes bij de ontgravingen van kinderen en ook voor de overledenen die uitgestrooid worden op de weide.

Het gemeentebestuur heeft de intentie om de strooiweide uit te breiden en te onderzoeken of er een mogelijkheid is om het creëren van een natuurbegraafplaats. Dit is herdenkingsbos waar je eventueel assen kan uitstrooien of afbreekbare urnen kan plaatsen.

De sterretjesboom op de sterretjesweide werd vorig jaar ingehuldigd. Kindjes die geboren werden voor 24 weken krijgen hier ook een speciale plaats. Hiermee wil de gemeente een rustige plek aanbieden waar ouders waardig afscheid kunnen nemen van hun levenloos geboren kind.

“De ouders krijgen de kans om een sterretje in de sterretjesboom te laten hangen met de naam van hun overleden kind. De ster wordt door de gemeente gratis aangeboden en kan in het gemeentehuis aangevraagd worden. Zo hopen we dat een bezoek aan de sterretjesweide ouders warmte en steun biedt in deze moeilijke periode”, zegt schepen van Burgerzaken, Marleen Van den Eynde (N-VA).

Het beheer van de begraafplaats in Kontich wordt herbekeken. Voor het kerkhof in Waarloos wordt het herinrichtingsplan verder uitgewerkt.

Raadslid Veerle Van Dyck (Dorpslijst Sander), merkt op dat de keuze van de overledene wordt beknot omdat er gekozen wordt voor uniforme afdekplaten. Waardoor ook de waarde van het erfgoed zal afnemen. Maar volgens schepen Van den Eynde was er in de werkgroep geen voldoende draagvlak voor.