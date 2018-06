Nieuw bedrijvencomplex aan E19 klaar tegen eind 2019 16 juni 2018

02u49 0 Kontich Gisteren gaf burgemeester Bart Seldeslachts de eerste spadesteek voor het nieuwe bedrijvencomplex 'Gate 7'. De naam verwijst naar afrit 7 op de E19 en naar het huisnummer 7 op de Prins Boudewijnlaan.

Projectontwikkelaar BVI zal op een oppervlakte van 34.000 vierkante meter een zakencentrum bouwen met kantoren, labo's en showrooms, die gekoppeld kunnen worden aan magazijnen.





Op de site staan nog gebouwen van de firma Federal Mogul, gespecialiseerd in onderdelen van auto's. Federal Mogul is ondertussen verhuisd naar Willebroek.





De bestaande gebouwen gaan tegen de vlakte en maken plaats voor nieuwe.





Toplocatie

Volgens burgemeester Seldeslachts en BVI is de vestiging een toplocatie, met een ontsluiting op Prins Boudewijnlaan en vlakbij het op- en afrittencomplex van de E19.





"Ik ben heel tevreden met de invulling van deze site. Er is ruimte op maat voor heel wat nieuwe bedrijven in Kontich op een uitstekende locatie. Ook nog heel belangrijk: we kunnen met de steun van de projectontwikkelaar en de Vlaamse overheid de gevaarlijke toestand op het kruispunt Villermontstaat-Prins Boudewijnlaan oplossen met het plaatsen van verkeerslichten. Ook de toekomstige tramlijn loopt naast deze locatie", zegt de burgemeester.





Eind september wordt er gestart met de afbraak van de bestaande gebouwen. De bouwwerken beginnen rond eind september.





Die van de kmo-gebouwen zouden eind 2019 moeten voltooid zijn, de kantoren en de labo's midden 2020. (CML)