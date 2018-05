Nicole Van Roosenbroek op Open Vld-lijst 02 mei 2018

02u28 0 Kontich Nicole Van Roosenbroek, een rasechte Kontichnaar, versterkt de lijst van Open Vld-afdeling Kontich-Waarloos, voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Met Van Roosenbroek trekken de liberalen hun vijfde bekende nieuweling aan.

De 64-jarige Van Roosenbroek is in Kontich vooral bekend voor haar harde werk in enkele horecazaken in het dorp.





Zo werkte ze in het legendarische restaurant Don Quichotte, in café Pigalle en serveert ze vandaag nog altijd in 'In de Fortuin'.





"Ik stel vast dat de kloof tussen het gemeentebestuur en de inwoners steeds groter wordt. Onze gemeente wordt vandaag bestuurd van achter een bureau, waardoor er zaken beslist worden waar de Kontichnaar kop noch staart aan krijgt. Denk maar aan de verkeerscirculatieplannen, de dure uitbouw van het gemeentehuis en de verkaveling van de Parkwijk Groeningen met 651 woningen", zegt Van Roosenbroek.





Vele inwoners maken volgens Van Roosenbroek hun beklag over de miserabele staat van de voetpaden, het gebrek aan parkeerplaatsen en het onderhoud van openbare plaatsen.





Verder is ze ervan overtuigd dat de voorstellen van Open Vld het best aanleunen bij de verzuchtingen van de mensen én dat de partij beschikt over een sterk team dat de gemeente beter kan maken. (CML)