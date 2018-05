Natuurtocht 09 mei 2018

Op zondag 3 juni organiseert Natuurpunt Expeditie-team Bearly Dressed een ontdekkingstocht op de Oude Spoorwegberm. Tussen 11 en 16 uur ben je welkom om samen met je gezin een leuke doe-natuurtocht mee te maken. Begin- en eindpunt is aan het natuurgebied Schapenhagen in Kontich-Kazerne, waar er ook een boel leuke en smakelijke activiteiten zijn voorzien. Meer info op www.facebook.com/Bearlydressed020. Inschrijven vooraf is niet nodig. (CML)