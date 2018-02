Natuurpunt Oude Spoorweg schenkt 6.000 euro voor Alzheimeronderzoek 07 februari 2018

Natuurpunt Oude Spoorweg heeft een cheque van 6.000 euro aan de 'Stichting Alzheimeronderzoek' geschonken. Het is de opbrengst van de actie bij de bosplanting in het natuurgebied 'Schapenhagen'. Natuurpunt koppelde de fondsenwerving voor deze aanplanting aan een goed doel. Voor elke gift van 10 euro ging er 2 euro naar de stichting. Ook in 2014 bij het aanplanten van het Langbos in Kontich-Kazerne schonk Natuurpunt Oude Spoorweg 10.000 euro voor Alzheimeronderzoek.





(CML)