Natuurpunt legt Finse piste aan voor Run-for-Nature 04 april 2018

Naar aanloop van de eerste Run-for-Nature, op 15 april, hebben meer dan 15 vrijwilligers van Natuurpunt 'Oude Spoorweg' de wandelpaden door de natuurgebieden van de Oude Spoorwegberm, het Langbos en de Babbelse Plassen loopklaar gemaakt. "In plaats van het snoeihout af te voeren hebben we het verspreid op onze wandelpaden. Voor de komende Run-for-Nature hebben we een extra inspanning gedaan en ruim één kilometer wandelpaden opgetild tot het niveau van een Finse piste", legt schepen van Milieu Wim Annaert uit.





De opbrengst van de eerste natuurloop gaat volledig naar de aankoop van nieuwe natuur in Kontich en Waarloos. Inschrijven via de website www.natuurpuntoudespoorweg.be of via Facebook Run for Nature.