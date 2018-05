Nadège Dolet presenteert tweede modeshow 01 juni 2018

02u39 0

Zondag 3 juni om 18 uur vindt in het cultuurpunt Altena de tweede modeshow van 'La Golden Eye' plaats. Ontwerpers zijn Nadège Dolet en haar vriend Eli. Nadège is bekend van de tv-programma's 'Het Gezin' op één en 'Shopping Queens' op VIJF. Ze studeert nog en het ontwerpen doet ze naast haar studies. Samen met haar vriend heeft ze een heel jaar hard gewerkt om de modeshow voor te bereiden.





La Golden Eye brengt mensen met verschillende geslachten, seksuele voorkeuren, bevolkingsklassen en leeftijden samen. "Dit jaar kozen we voor het thema 'Vriendschap' en hebben er een kinderen en mannen - collectie aan toegevoegd. Ons label komt nu hard in 't zicht omdat we er veel badpakken, bikini's en zwembroeken aan hebben toegevoegd", zegt Nadège. Inkom bedraagt 15 en 17,5 euro, naargelang de plaats. Meer info en het bestellen van kaarten op de facebookpagina LaGoldenEye. (CML)