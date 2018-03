Nachtlawaai DHL naar gemeenteraad 17 maart 2018

Open Vld zal maandag het thema rond het openbaar onderzoek voor DHL ter discussie voor de gemeenteraad brengen. "Er is in buurt al heel veel om te doen geweest over verkeershinder maar vooral over geluidsoverlast. Ondanks dat er na overleg al enkele verbeteringen zijn aangebracht, blijft het geluid vooral 's nachts de toelaatbare grenzen overschrijden voor de bewoners van de Keizershoek. Dit is nogmaals gebleken uit een recente geluidsstudie van het bureau De Fonseca", zegt Open Vld-voorzitter en raadslid Luc Abrams. "Dat DHL in zeer belangrijke mate verantwoordelijk is voor het nachtelijke omgevingslawaai wordt immers aangetoond door het feit dat dit het enige bedrijf is in de industriezone Satenrozen dat 's nachts mag exploiteren", aldus Luc Abrams. De Open Vld vraagt de stemming om aan de vergunning als voorwaarde te koppelen om zo snel mogelijk een tweede ontsluitingsweg naar de Expres 171 aan te leggen, zo ver mogelijk van de Keizershoek. (CML)