N-VA zet aanpak stationsplein hoog op het verlanglijstje 06 juni 2018

De aanpak van het Stationsplein in Kontich - Kazerne, staat bovenaan op het lijstje van N-VA bij de volgende verkiezingen.





Het plein is onaantrekkelijk, er is een groot tekort aan parkeerplaatsen en er staan fietsenrekken. Tijdens de huidige legislatuur werden er al wel plannen gesmeed, maar de uitvoering ervan laat op zich wachten. Op het plein moet er volgens N-VA meer ruimte voorzien worden voor groen. Verder moeten de fietsenstallingen ondergronds komen. De haalbaarheid van een tunnel onder de sporen dient te worden onderzocht voor fietsers en mindervaliden. In de omliggende straten is er nood aan een parkeerbeleid, opdat de parkeerdruk daar wordt verminderd.





Eerder was er al voorzien dat het deel tussen de Kauwlei en het Stationsplein onder handen wordt genomen. De voetpaden worden heraangelegd en aan beide zijden van de rijweg komt er een fietspad. Die plannen liggen klaar en de werken zouden na de zomervakantie starten. (CML)