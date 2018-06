N-VA wil geen uiterlijke religieuze en politieke tekens 15 juni 2018

02u53 0

Als het van N-VA Kontich afhangt, is het dragen van uiterlijke religieuze en politieke tekens, door het personeel dat in het vernieuwde gemeentehuis in contact komt met burgers, not done.





"Competente, neutrale en klantvriendelijke medewerkers zorgen voor een perfecte en warme dienstverlening aan de burgers", verzekert voorzitter Bert Cauwenberg.





De verbouwingswerken aan het gemeentehuis krijgen intussen vorm. De ontvangstbalie zal een algemeen loket krijgen. Eenvoudige vragen kunnen meteen beantwoord worden. Voor andere thema's wordt de burger doorverwezen naar een ambtenaar in een lokaal of loket. De politie krijgt ook opnieuw een vaste stek in het gemeentehuis. (CML)